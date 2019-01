Perde il controllo dell'auto in A14 e vola nei campi che costeggiano l'autostrada

Mattinata di paura, quella di venerdì, per una automobilista torinese 36enne letteralmente volata fuori dall'autostrada. La donna, verso le 10, stava percorrendo l'A14 quando, per cause ancora al vaglio della polizia Autostradale, poco dopo il casello di Faenza ha perso il controllo della sua Peugeot. L'utilitaria ha iniziato a sbandare per poi uscire dalla carreggiata e, dopo essersi impuntata nel fossato, è volata all'esterno della sede stradale abbattendo la rete per poi terminare la carambola nei campi. Soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno aiutata ad uscire dall'abitacolo per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, la 36enne oltre a un forte spavento ha riportato lesioni di media gravità ed è stata trasportata in ambulanza al "Bufalini" di Cesena. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, minime le ripercussioni sul traffico.