Pullman polacco finisce fuori strada: illesi gli occupanti del mezzo

Sabato mattina, poco dopo le 8.30, a San Pietro in Vincoli in via Rustica, un pullman di targa polacca è finito nel fosso adiacente alla sede stradale. Sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco di Ravenna. A bordo del pullman erano presenti solo due persone, che sono usciti incolumi dall'incidente. Il pesante compito di rimuovere il mezzo è stato affidato alla "Baldini" di Forlì. Sul posto la Municipale di Ravenna che farà luce sulle cause del sinistro.