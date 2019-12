Un incidente le porta via la mamma: una raccolta fondi per la figlia Agnese di 9 anni

Il dramma di Elisa Tumburello, la giovane morta in un incidente stradale il 10 dicembre sulla Ravegnana, non ha lasciato con le mani in mano la comunità di San Pietro in Vincoli che si è subito mossa per una raccolta fondi destinata ad Agnese, la piccola figlia di Elisa di soli 9 anni che frequenta la classe quarta della scuola elementare di San Pietro in Vincoli.

Dal pomeriggio di venerdì 13 è infatti attiva una postepay "Per il futuro di Agnese". Prima del funerale davanti alla chiesa era presente anche un banco dove molte persone hanno potuto consegnare personalmente la propria donazione. Il numero di POSTEPAY è 5333 1710 7260 0162, intestato a VERONICA CEDRINI (C.F: CDRVNC86C66D704J)