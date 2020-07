Si lancia da un'auto in corsa sull'Adriatica: gravissima una ragazza

Episodio sconcertante martedì sera sulla statale Adriatica, all'altezza di Cervia. Poco dopo le 11 una Smart stava viaggiando sulla statale da Rimini verso Ravenna, con a bordo una coppia di persone. Giunti all'altezza dell'hotel tra la rotonda delle Saline e l'uscita delle Terme, all'improvviso, la ragazza seduta dal lato del passeggero si sarebbe lanciata dall'auto in corsa. L'uomo al volante della Smart si è immediatamente fermato e la scena è stata vista da una ragazza che si trovava nei pressi dell'hotel.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ragazza, una 23enne di Bagnara di Romagna, è caduta violentemente sull'asfalto rimanendo fin da subito incoscente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, la ferita è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che hanno gestito il traffico per circa un'ora. L'uomo, residente a Imola, è stato accompagnato in caserma a Cervia dove nella notte ha riferito la sua versione dei fatti.