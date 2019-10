Ritrovato senza vita caduto dalla sua bici: inutili i tentativi di rianimarlo

E' stato trovato in terra senza vita: inutile l'intervento del 118, giunto sul posto anche con l'elicottero delle emergenze quando ormai non c'era più niente da fare. E' il ritrovamento avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì in una strada di campagna di Cannuzzo, frazione tra Cervia e Cesena. L'uomo, 79 anni, è stato trovato in via Cannuzzola già riverso a terra e disarcionato dalla sua bicicletta.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cervia, che ha effettuato i rilievi, arrivando a escludere l'azione di un veicolo investitore. Secondo l'ipotesi più probabile l'uomo, con pregresse patologie, si sarebbe sentito male mentre pedalava in bici, un malore che lo ha stroncato sul posto.