Rovinosa caduta per anziano scooterista, in ospedale col codice di massima gravità

Uno scooterista 76enne è stato trasportato d'urgenza al "Santa Maria delle Croci" dopo che, nella tarda mattinata di domenica, è rovinato sull'asfalto col suo due ruote. L'incidente si è verificato verso le 12.30 in via Baiona quando, improvvisamente, l'anziano ha perso il controllo ed è carambolato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi trasportarlo nel nosocomio cittadino dove, comunque, non sarebbe in paricolo di vita. Per ricostruire la dinamica del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.