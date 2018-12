Pedone falciato mentre attraversa vicino alla stazione: grave al Bufalini

Investito da un’auto in transito, è molto grave un pedone di circa 40 anni che è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sabato sera. Teatro dell’incidente è stata via Farini, intorno alle 22. Secondo quanto ipotizzato dalla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, l’uomo stava attraversando via Farini all’altezza dei giardinetti quando è stato colpito da un’automobile che procedeva in direzione della stazione. Violento l’impatto: il pedone prima è finito contro il parabrezza dell’auto e poi è stato scaraventato in terra.

Il 40enne è stato quindi soccorso con un codice di massima gravità da parte del personale del 118, giunto sul posto anche con l’auto medicalizzata. Viste la gravità delle ferite riportate, dopo il primo ricovero all’ospedale di Ravenna, è stato deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma secondo le prime risultanze non in pericolo di vita.