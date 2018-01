Sulla San Vitale l'ennesimo scontro frontale: due feriti gravi

Ancora un grave incidente stradale nelle strade della nostra provincia. Uno scontro frontale tra due auto è infatti avvenuto nel pomeriggio di domenica poco dopo le 17 sulla San Vitale, a Godo di Russi, all’altezza dell’Onyx. Per cause ancora in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto, due auto si sono scontrate in maniera frontale. Nel violento impatto sono rimasti feriti due uomini di 51 e 69 anni, trasportati con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena da due ambulanze. Sul posto anche due auto con il medico a bordo viste le ferite riportate dai due occupanti delle vetture. Intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale, coadiuvati dai vigili del fuoco con una squadra e la gru per la pulizia stradale e la rimozione dei mezzi incidentati.