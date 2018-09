Sbanda e abbandona l'auto in mezzo alla strada: aveva un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Era passata da poco la mezzanotte di martedì quando un automobilista, dopo aver sbandato e aver colpito il cordolo spartitraffico della rotonda Gran Bretagna a Ravenna, ha abbandonato il veicolo, ostacolando così la circolazione stradale, finché un altro conducente di passaggio ha segnalato la pericolosità della situazione al comando di Polizia Municipale.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale dell'ufficio infortunistica che ha rintracciato il conducente e lo ha sottoposto alla prova dell'etilometro, con esito positivo. L'uomo, un 35enne residente in provincia di Ravenna, ha evidenziato infatti un tasso alcolemico pari a cinque volte la soglia stabilita (2.50 grammi per litro rispetto al limite fissato in 0.5 g/l). E' scattata quindi nei suoi confronti la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. A suo carico si è proceduto inoltre con la contestazione della sanzione prevista per omesso controllo del mezzo mentre è stato richiesto l'intervento del carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.