Schianto all'incrocio, un'auto precipita nel fosso: in due finiscono all'ospedale

Un brutto incidente si è verificato a Lugo martedì, poco prima delle 14. Due auto sono venute a collisione su via de Brozzi, all'intersezione con via Crociarbasso: la prima è una Mercedes condotta da un 85enne di Cotignola che si stava immettendo su via de Brozzi, la seconda una Ford C-max che procedeva da Massa Lombarda verso Lugo e guidata da una 59enne di Sant'Agata sul Santerno. Nel violento impatto, la Mercedes è ruotata su se stessa di 90 gradi precipitando nel fosso che costeggia la strada, mentre la C-max ha finito la propria corsa circa 60 metri più avanti.

Immediatamente si sono precipitati sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata: l'anziano è stato trasportato all'ospedale di Lugo con un codice di bassa gravità, mentre la donna è stata trasferita all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. Sul posto i Vigili del fuoco di Lugo per aiutare nella rimozione dei mezzi e nella messa in sicurezza della strada e la Polizia municipale della Bassa Romagna, che ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro regolando il traffico.