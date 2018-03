Auto e furgone si scontrano all'incrocio sulla statale: interviene l'elisoccorso

Un secondo incidente stradale, poco dopo quello avvenuto a Lugo, si è verificato all'altezza di Glorie tra la statale Adriatica e via Basilica. Intorno alle 14.30 una Fiat Panda condotta da un 79enne di Alfonsine, che si stava immettendo dalla statale su via Basilica, si è scontrato con un furgone Citroen Jumper condotto da un 35enne, con a bordo anche un passeggero, che procedeva verso Alfonsine.

Nell'urto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il conducente della Panda: rimasto cosciente, è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Il passeggero del furgone, invece, è stato trasferito all'ospedale di Ravenna con un codice di bassa gravità. Il conducente del furgone ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lugo per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia municiple di Ravenna, che sta gestendo il traffico a senso unico alternato.