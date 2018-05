Anziano intrappolato nell'auto dopo il violento schianto con il camion: Adriatica in tilt

Un altro schianto sulle strade del ravennate all'alba di venerdì mattina. Intorno alle 7.30, a Glorie, un 87enne che si stava immettendo sulla statale Adriatica da via Bassa superiore a bordo della sua Toyota Yaris è stato colpito da un camion condotto da un 40enne della provincia di Brescia, che proveniva dalla sua sinistra e viaggiava sull'Adriatica da Ferrara verso Rimini. Dopo il violento schianto l'anziano è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto, tanto che per aiutarlo a liberarsi sono intervenuti i Vigili del fuoco.

L'uomo, rimasto cosciente, ha riportato un forte trauma cranico ed è stato subito soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza, auto medicalizzata ed elicottero, con il quale è stato trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il camionista, invece, non ha riportato particolari traumi o ferite. La statale Adriatica è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso, cosa che ha comportato grossi disagi al traffico con la creazione di due chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale della Bassa Romagna.