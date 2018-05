Violento schianto, l'auto vola nel fosso e la donna resta incastrata: gravi due automobilisti

Pauroso incidente giovedì mattina sulle strade del ravennate. Intorno alle 7 sulla San Vitale, a Godo di Russi poco distante dall'intersezione con via Monaldina, due auto si sono scontrate in un urto violentissimo. Una Ford Fiesta condotta da un 20enne di Faenza, di origini egiziane, si è scontrata con una Renalut Clio con a bordo una 48enne faentina. Nell'impatto la Fiesta è finita nella corsia in direzione Ravenna col muso rivolto verso Russi, mentre la Clio è cappottata nel fosso adiacente alla carreggiata in direzione Bagnacavallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 inizialmente con due ambulanze e auto medicalizzata: poi, vista la gravità della situazione, sono stati fatti atterrare due elicotteri che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena e la donna all'ospedale Maggiore di Bologna, entrambi con codice di massima gravità. Per riuscire a estrarre la 48enne, rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Ravenna arrivati sul luogo dell'incidente con la squadra e la gru. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia stradale di Faenza, che ha chiuso la San Vitale nel tratto interessato fino alle 8.45 circa.

LE NOTIZIE DI OGGI