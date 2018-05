Schianto all'incrocio, si cappotta con l'auto e vola nel fosso

"Spettacolare" incidente in mattinata a Cotignola, ma che fortunatamente ha avuto conseguenze molto meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. Poco dopo le 9 una Opel Corsa condotta da un 80enne di Lugo, che stava attraversando l'incrocio su via Madonna di Genova provenendo da via Gaggio verso via Crispi, è stato colpito da una Bmw 320 condotta da un 40enne marchigiano, che proveniva dalla sua sinistra e procedeva in direzione autostrada. Nel violento urto, l'80enne si è cappottato finendo nel fosso che costeggia la strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, oltre ai Vigili del fuoco di Lugo che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli. L'anziano è uscito autonomamente dall'auto ed è stato poi trasportato con codice di bassa gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, mentre il 40enne ha rifiutato le cure dei sanitari. Il traffico su via Madonna di Genova è stato gestito a senso unico alternato dalla Polizia municipale della Bassa Romagna.