Violento schianto all'incrocio: due donne ferite portate in ospedale

Brutto incidente stradale mercoledì mattina, intorno alle 8.30, a Ravenna. Una 61enne ravennate che viaggiava a bordo di una Suzuki Vitara su via Vicoli, giunta all'incrocio con via Dessi e via del Mugello si è scontrata con una 50enne ravennate al volante di una Ford Fiesta. Nell'urto, entrambe le auto sono finite contro la recinzione della casa che fa angolo con via del Mugello, causando dei danni anche alla stessa recinzione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze: ad avere la peggio è stata la 50enne, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. La 61enne invece, dopo essere stata estratta dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del fuoco, è stata portata al nosocomio ravennate con codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e gestire la viabilità, la Polizia locale di Ravenna.