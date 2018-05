Violento schianto all'incrocio, anche due bambini a bordo: gravi condizioni per entrambi

Un altro incidente sulle strade del ravennate. Martedì mattina, intorno alle 9, a Villanova di Bagnacavallo sono venute a collisione due auto all'incrocio tra via Superiore e via Cocchi, all'altezza del civico 233 di via Superiore. Una Hyundai i10, guidata da una donna, ha impattato con una Bmw Gt con a bordo una donna e i due figli piccoli. Nel violento schianto la Hyundai ha finito la sua corsa all'incrocio con via Cocchi, mentre la Bmw ha sfondato la recinzione di una casa disabitata su via Superiore.

Subito sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze ed elimedica, con la quale sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena la madre e uno dei due bambini, con codice di massima gravità, mentre il secondo bimbo è stato trasportato in ambulanza allo stesso ospedale e sempre con codice di massima gravità. La donna a bordo della Hyunday, invece, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo per la messa in sicurezza della strada e la rimozione dei mezzi e la Polizia municipale per i rilievi di legge.