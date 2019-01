Frena bruscamente e sbatte la testa sull'asfalto: grave un'anziana ciclista

Ancora un incidente stradale, il terzo della giornata, dopo quello che ha coinvolto un'ambulanza del 118 ribaltata in autostrada e quello in cui ha perso la vita un autista di scuolabus. Venerdì pomeriggio a Faenza, poco dopo le 16.45, una donna di 84 anni che percorreva in bici la pista ciclabile di via Marconi da Faenza verso Firenze, giunta all'altezza della farmacia si è spaventata vedendo un'auto che doveva svoltare a destra attraversando la pista ciclabile. L'auto, alla vista dell'anziana, si è fermata, ma la donna impaurita ha frenato bruscamente cadendo sull'asfalto e sbattendo violentemente la testa. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.

