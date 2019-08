Camper si schianta contro il guard rail sul canale: attimi di paura sull'E45

Brutto incidente nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16, sulla E45 nel tratto tra l'ingresso di Ravenna e l'uscita per Mirabilandia, all'altezza dell'abitato di Borgo Faina. Un camper che viaggiava da Ravenna verso Roma, con a bordo madre, padre e figlio, ha improvvisamente sbandato in maniera autonoma e si è schiantato contro il guard rail proprio sopra al canale Fosso Ghiaia, che fortunatamente ha retto l'urto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco con autogru e partenza da Ravenna che hanno aiutato la 50enne, l'unica rimasta a bordo del camper, a uscire dal veicolo. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre il padre e il figlio hanno rifiutato le cure. La strada è rimasta chiusa per circa tre quarti d'ora per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, con lunghe code di veicoli formatesi in seguito all'incidente. La Polizia stradale di Bagno di Romagna, intervenuta sul posto, raccomanda di prestare la massima attenzione nel tratto di strada interessato dal sinistro.