Schianto al distributore sulla Ravegnana, due scooteristi gravi in ospedale

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello avvenuto intorno a mezzogiorno su via Faentina. Intorno alle 14.15 sulla Ravegnana, all'altezza del distributore poco prima della nuova rotonda con l'incrocio con la Classicana, sono venuti a collisione uno scooter T-Max con a bordo un 71enne e una 52enne, entrambi di Brisighella, e una Peugeot 308 condotta da una 45enne ravennate. Entrambi i mezzi procedevano dall'Adriatica verso il centro: quando l'auto ha svoltato a sinistra per entrare nel distributore, lo scooter è finito contro la fiancata sinistra del veicolo e la coppia è rovinata a terra.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato i due scooteristi al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, uno in ambulanza e uno in elicottero, entrambi con codice di massima gravità. Sul posto la Polizia municipale di Ravenna, oltre agli agenti del reparto infortunistica, per gestire la viabilità.