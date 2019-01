Tragedia sulle strade: scuolabus con bimbi a bordo esce di strada, muore l'autista

Tragico incidente stradale venerdì mattina a Casal Borsetti, intorno alle 8.30, dove un uomo ha perso la vita. L'autista di uno scuolabus, che percorreva via delle Maone in direzione nord-sud, prima di immettersi nella rotonda all'altezza del campo sportivo ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Fabio Tambini, 51enne di Alfonsine, ha sbandato verso destra colpendo un palo dell'illuminazione, finendo poi la sua corsa nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze ed elicottero, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione per l'autista non c'è stato nulla da fare. A bordo dello scuolabus c'erano tre bambini, che fortunatamente non hanno riportato traumi importanti: tuttavia due di loro sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per accertamenti. L'accompagnatrice dei bambini, una ragazza di circa 20 anni, ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è stata trasportata all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia municipale e i Carabinieri di Ravenna, oltre ai Vigili del fuoco con partenza e gru. Un altro incidente stradale, in mattinata, ha coinvolto un'ambulanza che si è cappottata lungo l'autostrada.

LE NOTIZIE DI OGGI