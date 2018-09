Schianto tra tre auto all'incrocio: intervengono i pompieri e l'elicottero

Sono tre i veicoli che venerdì mattina, poco prima delle 13, sono rimasti coinvolti in un incidente a Quartolo, frazione di Brisighella. Un 75enne di Brisighella stava procedendo a bordo di un Fiat Fiorino lungo via Faentina da Brisighella verso Faenza quando, giunto all'incrocio con via Pideura, nell'effettuare la svolta a sinistra si è scontrato con una Fiat Panda che veniva dalla direzione opposta, condotta da un 49enne di Brisighella. Nell'urto è stata coinvolta anche una terza auto, un Fiat Doblò con alla guida un 40enne di Imola che da via Pideura andava verso via Faentina.

Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della Panda, che è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, tuttavia le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il 75enne, invece, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza in ambulanza, mentre il 40enne è rimasto illeso e ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia municipale di Faenza, che ha chiuso il tratto di statale interessato dall'incidente per circa 40 minuti, e i Vigili del fuoco con una squadra da Faenza, che hanno estratto i conducenti della Panda e del Fiorino dagli abitacoli dei due mezzi.