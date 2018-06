Perde il controllo dell'auto e vola ruote all'aria in un campo: spavento in A14 dir

Grosso spavento alle prime luci dell'alba di sabato lungo l'autostrada A14 Dir subito prima del'area di servizio S.Eufemia direzione Bologna per un 60enne chietino. L'uomo, alla guida della sua Fiat Palio, è uscito di strada sorvolando il fossato e ribaltandosi in un campo agricolo dopo aver abbattuto la rete esterna. L'automobilista, preso dallo spavento, ha cominciato a dimenarsi fino a quando con un calcio è riuscito a rompere un finestrino per poi uscire dall'abitacolo.

A causa del vetro frantumato si è causato della piccole ferite, che sono state medicate sul posto da ambulanza giunta da Ravenna. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì. Vista l'ora non vi sono stati problemi per la circolazione.