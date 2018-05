Dopo lo schianto l'auto si mette di traverso: paura per due giovani

Schianto all'alba di martedì in A14. Erano circa le 5 quando nel tratto faentino dell'autostrada, subito dopo il casello di Faenza direzione sud, una Citroen C3 con a bordo una coppia di giovani ravennati è sbandata, finendo frontalmente contro il sicurvia di destra e fermando si pericolosamente di traverso al buio. I due ragazzi hanno riportato solo lievi contusioni, riuscendo a scendere dal mezzo. Fortunatamente sono stati notati da una coppia di coniugi tedeschi che con il loro veicolo si sono posizionati a protezione dell'auto incidentata con le luci accese. È intervenuta una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì per i rilievi di rito, i quali hanno richiesto intervento dei Vigili del Fuoco di Faenza per mettere in sicurezza il veicolo dotato di impianto a metano ed una squadra della società autostrade per viabilità. Si sono avuti solo lieve rallentamenti fino alle sette data l'ora.