Si schianta contro una colonnina e rimbalza contro un albero: è in gravissime condizioni

Grave incidente a Pinarella di Cervia nella notte tra lunedì e martedì. Un 31enne, che procedeva lungo via Fienilone da via Caduti per la libertà verso il mare a bordo di una Opel Agila, intorno alle due ha perso il controllo dell'auto e ha sbandato dapprima verso destra, impattando contro una colonnina, per poi rimbalzare contro un albero adiacente al parcheggio e terminare la sua corsa in mezzo alla strada di traverso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, allertati dai residenti svegliati dal trambusto. L'uomo è rimasto in stato di semi-incoscienza incastrato nell'abitacolo dell'auto, tanto che per riuscire a liberarlo dalle lamiere i Vigili del fuoco hanno lavorato non poco. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri, al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente. Un altro incidente si è verificato in mattinata sulle strade del ravennate.