Schianto all'alba sull'Adriatica, feriti due ragazzi di 21 anni: uno è grave

Grave incidente all’alba di domenica a Ravenna sulla statale Adriatica, che ha visto coinvolti due ragazzi di 21 anni residenti nel bolognese. Erano da poco passate le 6.30 quando le forze dell’ordine sono intervenute sulla Ss16 a Camerlona, al chilometro 150+900 in direzione nord, dove un’auto con a bordo i due ragazzi era uscita di strada: a quanto pare non sembrano coinvolti altri veicoli.

I giovani erano a bordo di una “Giulietta” quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale il conducente, un 21enne, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla sede stradale. Nel violento impatto è proprio il conducente ad avere riportato la peggio, ed è stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il passeggero, della stessa età e proprietario tra l’altro del veicolo, ha subito lesioni meno importanti ed è stato trasportato con codice di media gravità sempre nel nosocomio bizantino.