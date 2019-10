Schianto alla rotonda del cimitero: madre in prognosi riservata, figlia ancora grave

Sono entrambe ricoverate all'ospedale "Bufalini" di Cesena. La madre, una donna di 71 anni, è in prognosi riservata, ed è la più grave. Ferite importanti anche per la figlia, 42 anni, le cui fratture hanno portato ad un referto di 40 giorni di prognosi. E' il quadro della situazione all'indomani del gravissimo schianto avvenuto domenica nel primo pomeriggio a Ravenna. A farne le spese due donne, madre e figlia. L’incidente, avvenuto poco prima delle 14 di domenica, ha coinvolto due autovetture che percorrevano via Baiona, nell’immediatezza della rotonda del cimitero, in direzione dell’area industriale. Ad essere entrate in collisione sono state un’Audi A3, guidata da un trentenne della Basilicata, e una Peugeot 208 con le due donne a bordo ed un cagnolino. La dinamica dell'incidente è stata rilevata dalla Polizia Locale di Ravenna. Secondo una prima ricostruzione la Peugeot avrebbe tentato un'inversione di marcia subito dopo la rotonda, in un punto piuttosto largo della strada, presumibilmente dopo aver preso l'uscita sbagliata dalla rotatoria. Ulteriori accertamenti sono al vaglio.