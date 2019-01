Schianto in A14: ambulanza cappotta mentre viaggia in autostrada

Un'ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in un incidente stradale venerdì mattina. Poco dopo le 7 il mezzo dei soccorsi partito da Bari per prendere una paziente a Padova e portarla nell'ospedale pugliese, che percorreva l'autostrada A14 da Bologna in direzione Rimini, all'altezza del cavalcavia di via Lugo ha improvvisamente sbandato verso destra, per poi cappottarsi su un fianco. A bordo in quel momento c'erano cinque persone: l'autista, un soccorritore, un infermiere, una paziente e il figlio di quest'ultima.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con due ambulanze, auto medicalizzata ed elicottero da bologna, ma fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato traumi importanti. I feriti sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza con codici di media e bassa gravità. Ripercussioni sulla viabilità ridotte al minimo. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. In mattinata nel ravennate si è verificato un altro incidente, in cui ha perso la vita un uomo.

Foto Massimo Argnani