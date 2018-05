Violento schianto all'incrocio, auto e furgone volano nel fosso

Non si placa la scia di sangue sulle strade del ravennate, dopo un weekend che ha visto ben due incidenti mortali (uno avvenuto sabato, in cui ha perso la vita un 59enne di Fusignano, e uno domenica sera su via Baiona, in cui è deceduto un 33enne) oltre ad altri due schianti tra Mezzano e Alfonsine e a Brisighella.

Lunedì mattina, intorno alle 9.30, un 21enne che guidava a bordo del suo furgone Ducato da via Maccalone verso via San Giuseppe, a Piangipane, giunto all'intersezione con via Canala è venuto a collisione con una Ford Fiesta condotta da una 48enne, che procedeva da Santerno in direzione Ravenna. Nel violento impatto, entrambi i veicoli sono volati nel fossato adiacente a un'abitazione su via Canala, nell'angolo con via San Giuseppe. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno aiutato la donna, rimasta cosciente, a uscire dall'abitacolo dell'auto. Per la dinamica dell'incidente, la 48enne è stata trasportata con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il giovane, invece, è uscito autonomamente dal suo furgone e ha rifiutato le cure dei sanitari.

Weekend di sangue sulle strade del ravennate