Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: famiglia in ospedale, grave un bambino

Un secondo incidente, dopo quello avvenuto venerdì mattina a Savio che ha coinvolto una donna in gravi condizioni, si è verificato intorno alle 16.20 a San Pietro in Vincoli. Un'auto che procedeva su via del Sale verso San Pietro in Trento, con a bordo una famiglia di Campiano, nell'affrontare la prima curva all'uscita di San Pietro in Vincoli è uscita di strada sfiorando prima tre alberi e, infine, schiantandosi contro il quarto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medicalizzata ed elimedica: il personale medico, dopo aver stabilizzato i tre, ha trasportato il bambino di 4 anni (il più grave dei tre) al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità; i genitori sono stati trasportati in gravi condizioni allo stesso ospedale. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna per i rilievi di legge coadiuvati dai Carabinieri per gestire la viabilità.