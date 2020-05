Schianto all'incrocio tra un'auto e un bus con a bordo i passeggeri

Singolare incidente stradale mercoledì mattina a Punta Marina, intorno alle 12.30. Un 20enne della zona, che stava guidando una Seat Ibiza su una stradina laterale di via Pineta, al momento di immettersi su via Fontana non si è accorto che dalla sua sinistra arrivava un autobus di linea con a bordo una decina di passeggeri. Lo scontro è stato inevitabile, anche se fortunatamente la bassa velocità del bus ha evitato che i passeggeri a bordo - tra i quali anche alcuni bambini in passeggino - riportassero danni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. Il 20enne è rimasto incastrato all'interno dell'auto, giratasi di 90 gradi nello schianto, ed è stato liberato dai Vigili del fuoco di Ravenna, per poi essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. L'autista dell'autobus, che ha riportato qualche trauma, è stato anch'egli portato all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna. I passeggeri del bus sono stati trasferiti su un mezzo sostitutivo che ha poi continuato la propria corsa.