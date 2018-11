Ciclista investito all'incrocio: interviene l'elicottero, traffico in tilt

La settimana parte subito con un incidente sulle strade del ravennate. Lunedì mattina a Sant'Agata sul Santerno, poco prima delle otto, un 74enne della zona che procedeva lungo la San Vitale da Massa verso Lugo a bordo di una bici elettrica, giunto all'intersezione con via Bastia ha iniziato la svolta verso sinistra sulla stessa via, non accorgendosi che dalla direzione opposta proveniva una Kia condotta da un uomo di mezza età, anch'egli della zona, che lo ha urtato facendolo rovinare sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero: vista la dinamica dell'incidente e l'età del ferito, rimasto sempre cosciente, si è deciso di trasportare il 74enne al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto la Polizia municipale della Bassa Romagna, che ha gestito il traffico: sulla San Vitale si sono creati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni.

