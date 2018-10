Schianto nella notte: ciclista colpito precipita nel fosso, è grave

E' in gravi condizioni l'uomo che domenica sera, intorno alle 10, è rimasto vittima di un incidente stradale a Maiano. Il 44enne, di origini rumene, stava percorrendo via Maiano a bordo della sua bici in compagnia di alcuni amici quando, giunto all'intersezione con via Canalvecchio, è venuto a collisione con una Ford Kuga condotta da una 54enne lughese che procedeva da Belricetto verso Fusignano. Nel violento urto, il ciclista è sbalzato a terra riportando un importante trauma cranico. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e mike, poi, viste le gravi condizioni dell'uomo incosciente, una volta intubato il 44enne è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi. La donna a bordo dell'auto è risultata negativa all'alcol test. Sul posto la Polizia municipale della Bassa Romagna. Lunedì mattina, a un centinaio di metri dall'investimento del ciclista, si è verificato un secondo incidente che ha visto coinvolte due auto.