Schianto sulla Romea: traffico in tilt, code chilometriche in entrambe le direzioni

Traffico in tilt sulla Romea lunedì sera: la trafficata strada, infatti, è rimasta bloccata nei pressi di ponte Bellocchio, poco prima dell'inizio della provincia di Ferrara, a causa di un incidente verificatosi sulla stessa via. Intorno alle 18 una Fiat 500L con a bordo due persone, che procedeva da Ravenna verso Venezia, ha improvvisamente sbandato finendo nella corsia opposta e urtando contro un camion, forse a causa di un malore che avrebbe colto l'automobilista. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato l'automobilista al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno gestito il traffico: visto anche l'orario di punta, infatti, in entrambe le direzioni di marcia si sono creati oltre cinque chilometri di coda.

Foto Massimo Argnani