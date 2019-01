Finisce fuori strada e con l'auto sfonda il muro della Casa Cantoniera

Uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, ma che fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto potesse sembrare. Mercoledì sera ad Alfonsine una Fiat Panda che viaggiava sulla Reale, da Ferrara in direzione di Ravenna, giunta all'altezza dell'incrocio con via della Repubblica ha improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta, infrangendo una rete di recinzione e schiantandosi contro la parete di una Casa Cantoniera, sfondandola. L'anziano che era alla guida non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto le forze dell'ordine.

Foto dal gruppo "Sei di Alfonsine se"