Sbanda e abbatte con l'auto una colonnina del gas: uomo in ospedale

Brutto incidente all'alba di giovedì mattina. Intorno alle 5 un uomo di 36 anni che stava viaggiando a bordo di un Suv su via del Sale, da San Zaccaria verso San Pietro in Vincoli, giunto all'altezza di San Pietro in Campiano ha sbandato nell'affrontare una curva. L'auto prima ha sbattuto contro la recinzione d'ingresso di un'abitazione privata, poi ha abbattuto un palo della segnaletica stradale e una colonnina del gas. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato il ferito, residente poco distante dal luogo dell'impatto, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Ravenna, oltre al personale di Hera per la fuga di gas.

