Sbanda con l'auto e finisce contro la colonnina del metano: Vigili del fuoco al lavoro

Brutto incidente martedì mattina, intorno alle 9.30, a Errano, dove un'auto è finita contro la colonnina di gas metano di un'abitazione sulla Brisighellese. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che nel sinistro un'auto si sia cappottata. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, oltre ai Vigili del fuoco con la squadra di Faenza raggiunti poi dalla botte, che hanno dato il via alle operazioni di raffreddamento della colonnina, da cui è fuoriuscito del gas.

Sono intervenuti anche i tecnici di Hera per interrompere la fornitura del gas, la Polizia municipale di Faenza per i rilievi di legge e i Carabinieri per la gestione del traffico. La Brisighellese è rimasta chiusa nel tratto interessato dall'incidente, i feriti dalle prime informazioni sembrerebbero non gravi.