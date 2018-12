Perde il controllo e precipita nel fosso: estratto dall'auto dai Vigili del fuoco

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel fosso. Sabato pomeriggio, poco dopo le 17, un 50enne del ravennate che percorreva via Guarniera, giunto all'intersezione con via Torres (che congiunge Savio e Castiglione di Ravenna) ha improvvisamente sbandato finendo con la sua Volkswagen Golf nella scarpata che costeggia la strada. L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell'auto e, per liberarlo, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervia, che hanno poi affidato il ferito al personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi, la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Sul conducente verranno effettuati gli esami tossicologici e alcolimetrici del caso.

Foto Massimo Argnani