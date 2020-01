Ancora un incidente all'incrocio "maledetto": due uomini in ospedale

Ancora un incidente sulle strade di Ravenna. Venerdì pomeriggio, poco prima delle 14, un uomo di circa 50 anni che viaggiava a bordo di una Opel Astra su via Campidano, provenendo da via Santucci, giunto all'incrocio tra via Lecaro via Casentino è venuto a collisione con un furgone Volkswagen Crafter condotto da un uomo di circa 40 anni. Nel violento scontro, il furgone si è ribaltato su un fianco dal lato guidatore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, oltre ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno liberato l'uomo rimasto incastrato all'interno del furgone. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre il conducente della Opel è stato portato allo stesso ospedale ma con codice di bassa gravità. Sul posto, per gestire la viabilità e i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna. L'incrocio in questione, come testimoniato dai residenti della zona, è già stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali.

Foto Massimo Argnani