Pauroso schianto tra auto e furgone: due feriti in gravi condizioni

Brutto incidente nel pomeriggio di martedì, poco prima delle 15, a Massa Lombarda, all'intersezione tra via Fornace di Sotto e via Punta. A scontrarsi frontalmente-lateralmente sono stati una Chevrolet Matiz, condotta da un 72enne e con a bordo anche una donna, e un furgone alla cui guida c'era un 37enne di Massa Lombarda. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto stesse percorrendo via Fornace di Sotto da Massa Lombarda verso San Potito, quando giunta all'intersezione con via Punta si è schiantata con il furgone, che arrivava da via Bagnarola verso Fruges. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elimedica, che hanno trasportato il 70enne al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità; stesso codice per la donna al suo fianco, trasportata invece al Bufalini di Cesena in elicottero. Sul posto anche la Polizia municipale della Bassa Romagna e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare l'uomo e la donna, rimasti coscienti, dall'abitacolo dell'auto in cui erano rimasti incastrati. La strada è rimasta chiusa per permettere i rilievi di legge.