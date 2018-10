Quattro feriti in uno scontro frontale su viale Europa: maxi intervento dei soccorsi

Maxi intervento dei soccorsi martedì pomeriggio, intorno alle 16.30, in viale Europa a Ravenna tra i due distributori paralleli e la rotonda del ristorante "Radicchio Rosso", dove quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Una Fiat Punto con a bordo un uomo e una donna che procedeva verso viale Alberti, secondo i primi rilievi della Polizia municipale di Ravenna, avrebbe invaso la corsia opposta; non si esclude che il conducente possa aver avuto un malore. Dall'altra parte proveniva un Range Rover condotto da un ragazzo, che per evitare lo scontro con la Punto ha sbandato finendo fuori strada; dietro di lui, invece, un furgone commerciale Transit condotto da un uomo non è riuscito a evitare l'impatto frontale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con quattro ambulanze, auto medica ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna con una squadra. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della Punto, trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La donna che era con lui, invece, è stata trasportata all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, così come l'uomo alla guida del furgone, mentre il ragazzo è stato portato sempre a Ravenna ma con codice di bassa gravità. La Municipale sta gestendo la viabilità a senso unico alternato nel tratto di viale Europa interessato dal sinistro.

Foto Massimo Argnani