Schianto al semaforo tra due auto: ferito trasportato al Bufalini in elicottero

Brutto incidente nelle prime ore di martedì mattina, intorno alle 6.50, a Castel Bolognese. All'altezza dell'incrocio semaforico presente tra la via Emilia e viale Umberto I, due auto sono venute a collisione per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.

Una Fiat Panda, condotta da un 44enne che viaggiava sulla via Emilia da Forlì in direzione di Bologna, si è schiantata contro una Hyundai con alla guida un 40enne di origini albanesi, che percorreva viale Umberto I. Una delle due auto, nel violento scontro, si è ribaltata su un fianco. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica. Il 44enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza, mentre il 40enne in elicottero è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un semaforo rosso non rispettato.