Schianto tra auto all'incrocio: due donne finiscono in ospedale

Ennesimo incidente sulle strade ravennati, dopo i sinistri che si sono succeduti nel weekend. Lunedì mattina, intorno alle 8, una Jeep Renegade condotta da una 41enne della zona si è scontrata con una Volkswagen Polo con a bordo una donna di circa 55 anni, anche lei della zona, all'incrocio senza segnaletica tra via Confine, via Gabinetta e via Contarini, tra Bagnacavallo e Boncellino. La dinamica dell'incidente, così come la direzione in cui stessero viaggiando le due auto, non è ancora chiara. Nell'urto la Polo si è cappottata in un campo adiacente alla strada e la Jeep è finita al suo fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo per aiutare nelle operazioni di soccorso e nella rimozione dei mezzi. La donna a bordo della Polo è stata trasportata all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre quella a bordo della Jeep è stata trasferita all'ospedale di Lugo con codice di bassa gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Bassa Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto Massimo Argnani