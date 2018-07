Schianto all'incrocio, l'auto si cappotta ruote all'aria: giovane finisce in ospedale

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello di lunedì mattina a Ravenna e quello che invece ha visto un uomo perdere tragicamente la vita nel lughese. Poco dopo mezzogiorno, infatti, un 25enne faentino che guidava lungo via Proventa a Faenza, in direzione Bologna, giunto all'intersezione con via San Silvestro ha svoltato a sinistra venendo a collisione con una Fiat Multipla con a bordo un 42enne faentino, che procedeva lungo via San Silvestro da Ravenna verso Firenze. Nel violento urto la Multipla si è cappottata su se stessa finendo ruote all'aria. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il 42enne al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia municipale di Faenza per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco con una squadra da Faenza, che hanno aiutato a estrarre il ferito dall'abitacolo dell'auto. L'altro automobilista ha rifiutato le cure dei sanitari.