Schianto all'incrocio, l'auto vola nel fosso: anziano incastrato, interviene l'elicottero

Continua la scia di incidenti che negli ultimi giorni hanno interessato il ravennate. Venerdì mattina, poco prima delle 10.30, due auto sono venute a collisione frontalmente all'incrocio tra via Sant'Antonio e via Trebeghino a Massa Lombarda. Ad avere la peggio è stato l'anziano a bordo dell'Audi, che nell'urto è finito con l'auto nel fosso adiacente all'incrocio, sul lato in direzione di marcia verso Solarolo. Il secondo uomo, a bordo di una Volkswagen Polo, è invece rimasto sulla carreggiata stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per aiutare l'anziano a uscire dall'abitacolo dell'Audi, nella quale era rimasto incastrato. I soccorsi del 118, intervenuti sull'incidente con due ambulanze ed elimedica, hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena e il secondo automobilista a quello di Lugo, entrambi con codice di media gravità. Le cause dell'incidente sono in corso d'accertamento da parte della Polizia municipale della Bassa Romagna, che ha chiuso l'incrocio in entrambe le direzioni. L'incrocio già in passato era stato teatro di incidenti stradali, come quello avvenuto a maggio 2017 (nel dicembre 2014 a pochi passi, tra via Trebeghino e via Santa Lucia, si verificò un altro sinistro).