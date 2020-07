Schianto auto-moto, centauro portato al "Bufalini" in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì nel territorio di Alfonsine. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16,30 in via Fratelli Rosselli. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente di uno grosso scooter che è entrato in collisione con una Nissan Quashqai, guidata da un sessantenne del posto. Il centauro è così rovinato sull'asfalto battendo la testa. La gravità delle ferite hanno reso necessario l'arrivo dell'elicottero delle emergenze del 118, che ha portato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi dell'accaduto la Polizia Locale della Bassa Romagna.

