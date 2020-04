Schianto all'incrocio con un'auto: motociclista sbalzato sull'asfalto

Nonostante i veicoli in giro siano nettamente diminuiti, con le norme antispostamento per la prevenzione del Coronavirus, a Ravenna le strade continuano a macchiarsi di sangue. Se ieri le vittime di sinistri sono state una donna a Bagnacavallo e una seconda donna in bicicletta a Castel Bolognese, oggi un incidente ha visto coinvolti un automobilista e un motociclista.

Intorno alle 7.30, a Osteria, un 80enne stava guidando a bordo di una Volkswagen Polo da San Zaccaria quando, giunto all'incrocio tra via Lunga e via Focaccia, nello svoltare a sinistra non si è accorto che in direzione opposta, da via Dismano verso Santo Stefano, proveniva una moto, una Honda Africa Twin, condotta da un 56enne che viaggiava su via Lunga verso San Zaccaria. Inevitabile lo scontro frontale tra i due, con il motociclista sbalzato per diversi metri sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero. Il motociclista, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità, mentre l'automobilista all'ospedale Bufalini di Cesena, anch'egli con codice di media gravità, entrambi in ambulanza. Sul posto, per i rilievi di legge e la gestione del traffico, la Polizia locale di Ravenna e i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima.

Foto Massimo Argnani