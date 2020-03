Si schianta con l'auto contro il muretto di una casa: è in gravi condizioni

Ancora un incidente sulle strade ravennati, dopo quello che in mattinata ha visto coinvolto un ciclista - e quello nel ferrarese in cui ha perso la vita un giovane. Venerdì sera, poco dopo le 20, un uomo che stava percorrendo via Canalazza a Ravenna, dalla statale Adriatica verso Sant'Antonio, a bordo di una Fiat Grande Punto improvvisamente ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro il muretto di un'abitazione, all'altezza del civico 181, dove erano situati anche il contatore del gas e dell'elettricità della stessa abitazione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco che hanno estratto il ferito rimasto bloccato nell'abitacolo dell'auto. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Sul posto il personale di Hera, di Enel e la Polizia locale di Ravenna, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico.

Foto Massimo Argnani