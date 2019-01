Sfonda la rete con l'auto, colpisce un albero e si schianta contro un palo

Un brutto incidente stradale si è verificato venerdì pomeriggio, poco prima delle 16.30. A Russi un 33enne della zona, che percorreva via Cacciaguerra dal paese verso via Madrara, giunto all'altezza del civico 15 ha perso il controllo della sua Citroen C3 invadendo la corsia opposta. Con l'auto ha prima sfondato la rete di recinzione di un'abitazione, per poi sbattere contro un albero e infine terminare la sua corsa contro un palo dell'illuminazione stradale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Al momento nell'incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia municipale e i Carabinieri di Russi.