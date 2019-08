Perde il controllo dell'auto sulla Romea: famiglia in ospedale, gravissima la madre

Brutto incidente stradale intorno alle 16 di giovedì sulla statale Romea, all'altezza del km 15+800, tra il Reno e Ponte Bellocchio. Una famiglia originaria di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, che stava percorrendo la statale da Ravenna in direzione Venezia a bordo di un'auto SsangYong Kyron, forse nel tentativo di sorpassare un camion ha perso il controllo ed è finita sul bordo della strada per poi ribaltarsi. Al suo interno c'erano il padre, al volante, la madre e la figlia di 20 anni.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco che hanno aiutato ad assistere i tre feriti, rimasti tutti coscienti. Ad avere la peggio è stata la madre, una 50enne, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini con codice di massima gravità. Il marito, anch'egli 50enne, e la figlia sono stati invece portati all'ospedale di Ravenna in condizioni meno gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Ravenna e i colleghi della compagnia di Sant'Alberto.

Foto Massimo Argnani