Violento schianto all'incrocio: scooterista grave in ospedale

Ancora un brutto incidente nella notte, a Sant'Alberto. Poco prima dell'una, un'auto e uno scooter di grossa cilindrata sono venuti a collisione all'incrocio tra via Madonna e via Mandriole. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo di poco più di 40 anni, trasportato al pronto soccorso di Ravenna con codice di massima gravità, dove si trova ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Illeso invece l'automobilista. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Ravenna.